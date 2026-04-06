HOME NEWS NASIONAL

Pelarian Berakhir! Andre ‘The Doctor’ Pemasok Sabu Ko Erwin Ditangkap di Malaysia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |14:56 WIB
Pelarian Berakhir! Andre ‘The Doctor’ Pemasok Sabu Ko Erwin Ditangkap di Malaysia
Penangkapan narkoba (foto: Okezone)




JAKARTA – Bareskrim Polri menangkap buronan bandar narkotika, Andre Fernando alias “The Doctor”, yang sempat membantu pelarian bandar narkoba Ko Erwin.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan, Andre ditangkap oleh tim gabungan Bareskrim dan Divisi Hubinter Polri pada Minggu (5/4/2026) di Penang, Malaysia.

"Bahwa benar, pada hari Minggu, 5 April 2026, DPO atas nama Andre Fernando alias Charlie alias The Doctor berhasil ditangkap oleh tim gabungan," kata Eko, Senin (6/4/2026).

Ia menambahkan, saat ini The Doctor sedang dalam perjalanan kembali ke Indonesia dengan pengawalan petugas kepolisian.

"Saat ini DPO tersebut sedang dalam penerbangan ke Indonesia dengan dikawal petugas," ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan Andre Fernando alias “The Doctor” (32) sebagai DPO. Andre disebut sebagai distributor yang menyediakan sabu kepada bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.

Kasus Ko Erwin turut menyeret mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, serta mantan Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/337/3210800//abdul_haji_talaohu_kuasa_hukum_jk_di_bareskrim_polri-vH8i_large.jpg
Selain Rismon, JK Bidik 4 Akun YouTube Terkait Tuduhan Makar dan Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/337/3210746//bareskrim_polri-gdwT_large.jpg
Mau Dilaporkan ke Bareskrim oleh JK, Begini Respons Kuasa Hukum Rismon Sianipar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210407//bareskrim_polri-2CIV_large.jpg
Bareskrim Segel 2 Tempat Hiburan Malam di Bali Diduga Terkait Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210375//polri-SCHd_large.jpeg
Skandal Narkoba di Klub Malam Whiterabit, Polisi Tangkap Pengendali dan Apoteker hingga Sita Rp3,8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/338/3210257//sabu-V2RI_large.jpg
Terima Sabu di Terminal Senen, Pria Paruh Baya Kepergok Simpan Ribuan Butir Ekstasi di Kos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/33/3210309//virgoun_usai_diperiksa_di_polda_metro_jaya-2jre_large.JPG
Virgoun Dicecar 80 Pertanyaan Terkait Laporan Illegal Acces Inara Rusli
