Atap Terminal 3 Bandara Soetta Jebol Akibat Hujan Deras, Tak Ada Korban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |17:49 WIB
Atap Bandara Soetta jebol akibat hujan deras.
JAKARTA - Atap Terminal 3 Gate 7 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Senin (6/4/2026) jebol akibat hujan deras. Tangkapan video memperlihatkan guyuran air keluar dari bagian plafon hingga atap tak kuat lagi menahan debit air dan akhirnya jebol.

Assistant Deputy Communication & Legal KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudistiawan, membenarkan insiden tersebut. Ia mengatakan, atap jebol itu berada di area Boarding Lounge Gate 7 Terminal 3.

“Kondisi gangguan di satu titik atap tersebut berlangsung kurang lebih selama lima menit. Petugas operasional bandara langsung melakukan penanganan, termasuk pembersihan dan pembatasan area terdampak, sehingga kondisi dapat segera dikendalikan,” kata Yudistiawan dalam keterangannya kepada wartawan, Senin.

Dia menjelaskan bahwa saat ini area yang berada di dekat atap jebol tersebut sudah dalam kondisi bersih. Operasional bandara, kata dia, dipastikan tetap berjalan lancar.

“Saat ini area tersebut dalam kondisi bersih dan situasi telah kembali kondusif, dengan operasional bandara tetap berjalan lancar,” terangnya.

Dia menambahkan, personel bandara selama 24 jam melakukan pengawasan terhadap seluruh fasilitas, termasuk infrastruktur bangunan.

“Sehingga ketika melihat adanya kemungkinan gangguan, maka area sekitar akan disterilisasi dari penumpang pesawat dan pekerja di bandara untuk meminimalisir dampak yang ada,” jelasnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
