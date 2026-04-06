Wapres Gibran Lepas Pawai Paskah Raya 2026, Tekankan Persatuan Bangsa

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melepas langsung Pawai Paskah Raya 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (6/4). Dalam kesempatan tersebut, Gibran mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus membawa nilai-nilai kebersamaan guna mempererat persatuan bangsa.

“Sebagai bangsa yang majemuk dan berbineka, kita perlu benar-benar menjaga persatuan, perdamaian, dan nilai toleransi. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemecah belah. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah percaya kabar bohong,” kata Wapres dalam keterangannya.

Dalam kesempatan itu, Gibran turut menyoroti kondisi global yang saat ini masih diwarnai berbagai konflik, yang turut menimbulkan dampak luas di berbagai belahan dunia. Dalam situasi tersebut, menurutnya, kekuatan persatuan di dalam negeri menjadi fondasi utama untuk menghadapi berbagai tantangan.

“Kita harus saling menguatkan, saling menjaga, dan saling menopang karena tidak ada satu negara pun yang bisa melakukan pembangunan dalam kondisi tidak stabil, tidak bersatu, dan terpecah belah,” ucapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Wapres menekankan pentingnya mengedepankan dialog dan penyelesaian secara damai dalam menyikapi perbedaan yang ada di tengah masyarakat.

“Jika ada bibit kesalahpahaman, segera dimediasi, diklarifikasi, dan dicari jalan tengahnya,” pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

