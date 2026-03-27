Wapres Gibran Tekankan Pentingnya Keharmonisan Sosial saat Kunjungi Ponpes Annajah Dawar Boyolali

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming silaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Annajah Dawar, Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (27/3/2026).

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat jalinan antara pemerintah, ulama, dan santri, sekaligus menegaskan kembali pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman bangsa.

Kehadiran Gibran disambut hangat Bupati Boyolali Agus Irawan, Lurah Manggis Galih Hadisaputra, serta koordinator ponpes Sumanto. Wapres bersilaturahmi secara khusus dengan pengasuh ponpes, KH Abdul Hamid Zuhri.

Dalam pertemuan itu, Gibran menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial di tengah dinamika global yang terus berkembang. Nilai kebersamaan dan toleransi, menurutnya, harus terus diperkuat sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.

“Arahan Wapres jelas, kita semua harus menjaga kerukunan. Di tengah konflik yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Timur Tengah, kita diharapkan tetap memperkuat konektivitas dan keharmonisan antarwarga,” kata Koordinator Ponpes Annajah Dawar, Sumanto.