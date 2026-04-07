Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Telusuri Aliran Dana Kasus Suap Ijon Bekasi, KPK Panggil Istri Ono Surono 

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |13:16 WIB
Telusuri Aliran Dana Kasus Suap Ijon Bekasi, KPK Panggil Istri Ono Surono 
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil ibu rumah tangga bernama Setyowati Anggraini Saputro, sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Diketahui, yang bersangkutan merupakan istri dari anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono.

"Hari ini, Selasa (7/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait suap ‘ijon’ proyek Pemkab Bekasi," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (7/4/2026).

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik lembaga antirasuah dari keterangan yang bersangkutan. Adapun lokasi pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ono Surono yang berlokasi di Kota Bandung dan Kabupaten Indramayu pada 1–2 April 2026.

Di Bandung, KPK menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Namun, nilai pasti dari uang yang disita belum diungkapkan.

Sementara itu, di Indramayu, tim lembaga antirasuah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK Korupsi Bekasi Kasus Korupsi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3210951//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-V326_large.jpg
KPK Sita Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik saat Geledah Rumah Ono Surono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/455/3210934//gibran-6WFd_large.jpg
Harta Kekayaan Wapres Gibran Naik Jadi Rp27,9 Miliar, Ini Rinciannya di LHKPN Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/337/3210904//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-p7fC_large.jpg
KPK Tunduk Putusan MK, Penghitungan Kerugian Negara Kini Wewenang BPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/337/3210814//terdakwa_kasus_korupsi_di_kemenristek_nadiem_makarim-ZeAT_large.jpg
Nadiem Bantah Chromebook Tak Berguna: Justru Cegah Kecurangan Asesmen Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/337/3210795//jubir_kpk_budi_prasetyo-ncrJ_large.jpg
Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil 5 Biro Travel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210422//kpk-wlx4_large.jpg
KPK Geledah Rumah Ono Surono di Indramayu, Diprotes soal Aturan KUHAP Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement