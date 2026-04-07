HOME NEWS NASIONAL

Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri Ono Surono Diperiksa 16 Pertanyaan

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |16:53 WIB
Setyowati Anggraini Saputro istri dari anggota DPRD Jawa Barat (foto: Okezone)
JAKARTA – Setyowati Anggraini Saputro, istri dari anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono, selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan pantauan, Setyowati keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 15.33 WIB. Dalam pemeriksaan tersebut, ia didampingi penasihat hukumnya, Parlindungan Sihombing.

Seusai pemeriksaan, Setyowati enggan membeberkan materi yang didalami penyidik. Penasihat hukumnya menyampaikan bahwa salah satu fokus pemeriksaan terkait penyitaan barang saat penggeledahan rumah kliennya.

"Kami dipanggil untuk dimintai keterangan karena seminggu yang lalu penyidik melakukan penyitaan terhadap beberapa barang milik klien kami," ujar Parlindungan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/4/2026).

Ia menambahkan, dalam pemeriksaan tersebut terdapat sekitar 16 pertanyaan dari penyidik. Lima di antaranya terkait pengenalan kliennya terhadap sejumlah pihak.

"Selebihnya menanyakan asal-usul barang yang disita. Semua sudah kami jelaskan dan sepertinya sudah jelas," katanya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211024//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-t2Rm_large.jpg
Kasus Bupati Fadia Arafiq, KPK Panggil 7 ASN Pekalongan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3210997//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Zq18_large.jpg
Telusuri Aliran Dana Kasus Suap Ijon Bekasi, KPK Panggil Istri Ono Surono 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3210951//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-V326_large.jpg
KPK Sita Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik saat Geledah Rumah Ono Surono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/455/3210934//gibran-6WFd_large.jpg
Harta Kekayaan Wapres Gibran Naik Jadi Rp27,9 Miliar, Ini Rinciannya di LHKPN Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/337/3210904//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-p7fC_large.jpg
KPK Tunduk Putusan MK, Penghitungan Kerugian Negara Kini Wewenang BPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/337/3210814//terdakwa_kasus_korupsi_di_kemenristek_nadiem_makarim-ZeAT_large.jpg
Nadiem Bantah Chromebook Tak Berguna: Justru Cegah Kecurangan Asesmen Nasional
