Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Admin Akun Bekasi Menggugat Divonis 7 Bulan Penjara

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |16:36 WIB
Admin Akun Bekasi Menggugat Divonis 7 Bulan Penjara
Admin Bekasi Menggugat divonis 7 bulan penjara (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis tujuh bulan penjara terhadap admin akun Instagram @bekasi_menggugat, Wawan Hermawan. Ia dinilai terbukti memanipulasi konten di media sosial terkait aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan," kata Hakim Ketua saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Masa hukuman tersebut akan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Wawan. Putusan majelis hakim ini diketahui lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Wawan dengan hukuman satu tahun penjara.

Dalam perkara ini, Wawan didakwa memanipulasi konten media sosial berupa ajakan bernuansa anarkis saat demo yang berlangsung pada akhir Agustus 2025.

"Telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik," kata Jaksa Triyanti Merlyn di PN Jakarta Pusat, Senin 24 November 2025.

Jaksa menjelaskan, akun Instagram @bekasi_menggugat telah dikuasai Wawan sejak 27 Maret 2025 dengan jumlah pengikut sebanyak 826 akun.

Melalui akun tersebut, Wawan disebut mengunggah sejumlah konten yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk mengikuti aksi unjuk rasa pada Agustus 2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement