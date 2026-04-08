Istana Pastikan Belum Ada Keputusan Tarik Pasukan TNI dari UNIFIL

Istana Pastikan Belum Ada Keputusan Tarik Pasukan TNI dari UNIFIL (Danandaya)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan pemerintah belum memutuskan apapun soal penarikan pasukan TNI dari United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Adapun desakan ini muncul setelah 3 prajurit TNI yang sedang menjalankan misi perdamaian gugur di Lebanon.

"Kalau pertanyaannya sampai ke keputusan penarikan belum ya," ucap Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ia menyebutkan, setelah insiden gugurnya tiga prajurit TNI, pemerintah terus berkoordinasi lintas kementerian. Insiden itu ia sebut juga menjadi catatan evaluasi bagi pemerintah.

Ia meminta publik untuk menunggu keputusan resmi nantinya terkait penarikan prajurit TNI.

"Tapi, dengan adanya kejadian yang kemarin, tentu kami pemerintah terus melakukan koordinasi dipimpin oleh Bapak Menlu melakukan evaluasi. Nanti kita tunggu perkembangannya," tuturnya.