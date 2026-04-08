Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komnas HAM Minta Puspom TNI Buka Akses Periksa 4 Pelaku Penyiraman Air Keras

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |23:04 WIB
A
A
A

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Pusat Polisi Militer (Puspom TNI) memberikan akses agar bisa bertemu dan memeriksa empat pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus (AY).

Koordinator Subkomisi Penegakan Hukum Komnas HAM, Pramono Ubaid menjelaskan, Komnas HAM sebelumnya telah meminta agar jadwal pertemuan digelar pada Jumat (10/4/2026). Namun, Komnas HAM masih menunggu persetujuan dari Puspom TNI.

"Kita minta tiga hal, tapi salah satunya adalah Komnas HAM diberi akses untuk bertemu dengan empat orang pelaku. Nah itulah yang saat ini masih kita koordinasikan. Kita mintanya sih hari Jumat besok, tetapi kita tunggu apa namanya persetujuan dari pihak Puspom," jelas Pramono Ubaid di Kantor Komnas HAM, Rabu (8/4/2026).

Pramono berharap TNI berkomitmen menegakkan kasus kekerasan ini secara transparan. Oleh karenanya, ia mendorong pertemuan antara Komnas HAM dan pelaku kekerasan bisa difasilitasi.

"Ini kan komitmen dari Puspom kan akan melakukan proses penyidikan dan proses persidangan yang transparan dan akuntabel," kata Pramono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211347//anggota_taud_fatia_maulidiyanti-FXLK_large.jpg
Berkas Kasus Andrie Yunus Dilimpahkan, TAUD: Terkesan Terburu-buru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211355//bem_ui_demo-mWDx_large.jpg
Ratusan Mahasiswa Demo di MK Terkait Solidaritas Andrie Yunus, Ini Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211238//viral-bMqG_large.jpg
Keluarga Korban Kekerasan Oknum Aparat Dukung Pengusutan Kasus Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211234//novel_baswedan-lj1m_large.jpg
Novel Baswedan Terkejut Kasus Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditur Militer: Bukankah Korban Belum Diperiksa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211095//viral-xVrm_large.jpg
Proses Peradilan Kasus Andrie Yunus Diragukan, Pigai: Tekanan Publik dan Media Dibutuhkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211132//andrie_yunus-43Q8_large.jpg
Sejumlah Tokoh Nasional Serukan Pembentukan TGPF Kasus Andrie Yunus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement