HOME NEWS NASIONAL

Target Prabowo 3 Tahun Indonesia Bebas Sampah, Tidak Ada Bau dari Sabang-Merauke Berkat Teknologi Canggih

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |11:00 WIB
Target Prabowo 3 Tahun Indonesia Bebas Sampah/Okezone
JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di Indonesia dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun mendatang dengan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah buatan dalam negeri.

Prabowo menegaskan, pemerintah sudah memiliki strategi dan teknologi yang mumpuni yang dikembangkan sendiri oleh anak bangsa.

“Kampus-kampus sekarang harus bekerja dan mereka sudah bekerja. Kita punya teknologi sekarang untuk membersihkan sampah, buatan kita sendiri, tidak terlalu mahal dari luar,” kata Prabowo dalam taklimat kepada jajaran Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga di Istana Negara, Jakarta, dikutip Kamis (9/4/2026).

“Dan dalam waktu dua sampai tiga tahun sampah seluruh Indonesia akan kita selesaikan,” lanjut Prabowo.

Prabowo optimistis di masa mendatang tak ada lagi persoalan sampah di kota serta kabupaten seluruh Indonesia.

“Tidak akan ada kota, jalan, tidak akan ada bagian Indonesia yang bau karena sampah dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo juga menyatakan keinginannya agar situasi geopolitik saat ini jadi peluang bagi Indonesia untuk melesat lebih jauh.

 

