Roy Suryo Cs Dukung JK Laporkan Rismon Sianipar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |22:28 WIB
JAKARTA - Tersangka kasus tudingan dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, Roy Suryo Cs, mendukung laporan mantan Wapres RI, Jusuf Kalla atau JK atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Rismon Sianipar.

"Kemarin sudah tertulis dalam LP adalah nama Rismon. Adapun kemudian dikatakan itu hanya AI, yang memastikan itu AI atau tidak biar nanti penyidik. Tidak boleh kita memastikan itu AI atau tidak karena kalaupun itu AI apa yang dilakukan oleh JK sudah benar, dilaporkan dulu karena JK mengatakan saya tidak tahu itu AI atau tidak," ujarnya pada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, dukungan itu disampaikan karena persoalan itu AI ataukah bukan merupakan kewenangan penyidik untuk menilainya. Terlebih, pernyataan tersebut sudah muncul di publik sehingga pasti ada orang yang telah membuatnya, yang mana dia harus bertanggung jawab, apakah itu benar-benar Rismon ataukah orang lain.

" Bener kata Pak JK, kalaupun itu AI biarkan penyidik, yang jelas statement ada, pasti ada yang membuatnya. Sekarang siapa yang membuatnya? Tidak mungkin setan, tidak mungkin tuyul dan celakanya AI diglorifikasi oleh beberapa kelompok," tuturnya.

Sementara itu, pengacara Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin menjabarkan, JK sejatinya telah membuat laporan polisi atas dugaan pencemaran nama baik yang dihadapinya itu ke polisi kemarin. Pasalnya, JK dituduh telah melakukan pendanaan terhadap tim bongkar ijazah Jokowi.

