Prabowo Lantik Andi Rahadian sebagai Dubes RI untuk Oman dan Yaman

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Andi Rahadian sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman, merangkap Republik Yaman. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Pengangkatan Andi Rahadian sebagai duta besar berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, Andi Rahadian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu Presiden.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melaksanakan dengan setia segala perintah dan petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat serta memenuhi dengan setia segala kewajiban yang dibebankan kepada saya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh," ujar Andi Rahadian mengikuti ucapan Presiden.

Setelah pengucapan sumpah jabatan, Andi Rahadian menandatangani berita acara pelantikan.

(Awaludin)

