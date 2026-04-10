Prabowo Saksikan Sumpah Hakim MK Pengganti Anwar Usman hingga Lantik Dubes di Istana

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah jabatan hakim konstitusi pengganti Anwar Usman yang pensiun hingga sembilan anggota Ombudsman RI periode 2026-2031 di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Prabowo juga akan melantik sejumlah duta besar Indonesia untuk negara sahabat di acara yang sama.

"Hari ini kami diundang ke Istana untuk menghadiri pelantikan Hakim Mahkamah Konstitusi, kemudian juga anggota-anggota Ombudsman Republik Indonesia dan pelantikan beberapa Duta Besar yang baru," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan.

Yusril menyebut, acara pengucapan sumpah dan pelantikan itu akan terselenggara pada pukul 13.30 WIB.

"Jadi tiga poin ini yang disebutkan di dalam undangan pada siang hari ini dan acara akan dilaksanakan pada jam 13.30. Karena itu kami sudah mulai berdatangan ke Istana Negara siang hari ini," ujarnya.