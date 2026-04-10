Hari Pertama WFH ASN, Polda Metro Klaim Jakarta Lebih Lengang

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengklaim kondisi lalu lintas di Jakarta lebih lengang, pada hari pertama penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Polisi menyebut terdapat perbedaan signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya, terutama dari sisi volume kendaraan.

"Saat ini saya sedang memantau seluruh wilayah Jakarta. Memang terlihat hari ini ada perbedaan yang cukup signifikan dilihat dari volume kendaraan masyarakat yang berkurang akibat kebijakan WFH," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, Jumat (10/4/2026).

Sejak pagi, polisi mencatat penurunan volume kendaraan yang cukup drastis. Dampaknya, sejumlah titik rawan macet yang biasanya padat kini jauh lebih terkendali.

"Sejak pagi tadi, kami pantau memang ada pengurangan volume yang cukup signifikan," ujarnya.

Kawasan sibuk seperti Jalan Jenderal Sudirman yang biasanya dipadati kendaraan kini terpantau lebih lancar. Hal serupa juga terjadi di ruas Asia Afrika hingga Gerbang Pemuda yang kerap menjadi titik antrean panjang.

"Kemudian di beberapa ruas jalan lain seperti Asia Afrika dan Gerbang Pemuda, yang biasanya terjadi antrean cukup panjang, hingga saat ini masih terpantau ramai namun tidak sampai terjadi kepadatan," jelasnya.