Hari Pertama WFH ASN, Polda Metro Klaim Jakarta Lebih Lengang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |14:18 WIB
Hari Pertama WFH ASN, Polda Metro Klaim Jakarta Lebih Lengang
Pengamanan WFH ASN di Jakarta (foto: OKezone)
JAKARTA - Polda Metro Jaya mengklaim kondisi lalu lintas di Jakarta lebih lengang, pada hari pertama penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Polisi menyebut terdapat perbedaan signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya, terutama dari sisi volume kendaraan.

"Saat ini saya sedang memantau seluruh wilayah Jakarta. Memang terlihat hari ini ada perbedaan yang cukup signifikan dilihat dari volume kendaraan masyarakat yang berkurang akibat kebijakan WFH," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, Jumat (10/4/2026).

Sejak pagi, polisi mencatat penurunan volume kendaraan yang cukup drastis. Dampaknya, sejumlah titik rawan macet yang biasanya padat kini jauh lebih terkendali.

"Sejak pagi tadi, kami pantau memang ada pengurangan volume yang cukup signifikan," ujarnya.

Kawasan sibuk seperti Jalan Jenderal Sudirman yang biasanya dipadati kendaraan kini terpantau lebih lancar. Hal serupa juga terjadi di ruas Asia Afrika hingga Gerbang Pemuda yang kerap menjadi titik antrean panjang.

"Kemudian di beberapa ruas jalan lain seperti Asia Afrika dan Gerbang Pemuda, yang biasanya terjadi antrean cukup panjang, hingga saat ini masih terpantau ramai namun tidak sampai terjadi kepadatan," jelasnya.

 

Berita Terkait
Prabowo Lantik Andi Rahadian sebagai Dubes RI untuk Oman dan Yaman
Prabowo Lantik Andi Rahadian sebagai Dubes RI untuk Oman dan Yaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211672//liliek_pribawono-pf47_large.jpg
Sah, Liliek Prisbawono Adi Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211669//presiden_prabowo_subianto-D1N2_large.jpg
Prabowo Saksikan Pengucapan Sumpah 9 Anggota Ombudsman RI Tahun 2026-2031
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/337/3211667//prabowo-0ESd_large.jpg
Prabowo Saksikan Sumpah Hakim MK Pengganti Anwar Usman hingga Lantik Dubes di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/43/3211661//prabowo_subianto_diharapkan_tetap_pimpin_pb_ipsi_periode_2026_hingga_2030_okezone-lX5Q_large.jpg
PB IPSI Ingin Prabowo Subianto Jadi Ketua Umum Periode 2026-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/338/3211647//pemerintah-j8Fc_large.jpg
Hari Perdana WFH ASN DKI, Deretan Kursi Kosong Melompong Warnai Ruang Kerja
