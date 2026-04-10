Jelang Hari Bhayangkara, Kapolda Sumsel Bedah Puluhan Rumah Tidak Layak Huni

PALEMBANG - Polda Sumatera Selatan melakukan bedah rumah secara serentak di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara 2026. Bedah rumah ini langkah konkret dalam memberikan hunian layak, khususnya warga terdampak musibah dan memiliki keterbatasan ekonomi.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho, memimpin langsung kegiatan tersebut. Hal ini sebagai wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat yang membutuhkan.

“Sekaligus menegaskan implementasi Polri Presisi yang humanis dan responsif,”ujar Sandi Nugroho, Jumat (10/4/2026).

Secara keseluruhan, jajaran Polda Sumsel melaksanakan renovasi terhadap 40 unit rumah yang tersebar di berbagai wilayah hukum, baik melalui perbaikan total maupun renovasi sebagian.

“Kegiatan bedah rumah dilaksanakan secara serentak, dan secara simbolis dilaksanakan di kediaman Indra Irmawan di Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, pada Jumat, 10 April 2026,” ujar Sandi.

Pelaksanaan di lapangan melibatkan tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam mendukung program sosial tersebut. Selain itu kegiatan juga di selingi oleh kegiatan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sekitar.

“Program ini memprioritaskan rumah warga dengan kondisi tidak layak huni akibat faktor usia bangunan maupun dampak bencana seperti kebakaran menjelang Idul Fitri,”kata dia.