ISLAMABAD - Delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf tiba di Islamabad, Pakistan, pada Jumat (10/4/2026) waktu setempat. Kehadiran delegasi Iran itu untuk pembicaraan perdamaian dengan Amerika Serikat (AS).

1. Delegasi Iran Tiba di Pakistan

“Sebuah delegasi negosiasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf tiba di Islamabad pada hari Jumat untuk pembicaraan perdamaian dengan Amerika Serikat,” kata media Iran, melansir India Today, Sabtu (11/4/2026).

Negosiasi hanya akan dilanjutkan jika Washington menerima “prasyarat” Teheran.

Delegasi tersebut termasuk pejabat senior politik, militer, dan ekonomi, termasuk menteri luar negeri Iran, sekretaris dewan pertahanan, gubernur bank sentral, dan beberapa anggota parlemen.

Kedatangan di Islamabad terjadi menjelang diskusi tatap muka yang diharapkan antara pejabat Iran dan AS. Pakistan menjadi tuan rumah pertemuan penting ini di tengah kondisi gencatan senjata yang rapuh dan ketidakpercayaan di antara kedua pihak.

Teheran telah berulang kali menekankan langkah-langkah tertentu harus dipenuhi sebelum negosiasi formal dimulai. Ini termasuk isu-isu yang terkait keamanan regional dan pembatasan ekonomi, yang mencerminkan sikap negosiasi yang tegas bahkan saat terlibat dalam dialog.

Berikut daftar beberapa tokoh dalam delegasi tersebut:

- Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf

- Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi

- Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional Tertinggi Ali Akbar Ahmadian

- Gubernur Bank Sentral Abdolnaser Hemmati

- Mantan komandan IRGC Mohammad Bagher Zolghadr

Beberapa anggota parlemen Iran juga bergabung dengan delegasi tersebut, menurut media Iran.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Pakistan mengatakan, delegasi Iran tiba di Islamabad pada hari Jumat untuk berpartisipasi dalam pembicaraan. Delegasi Iran menyatakan harapan bahwa semua pihak akan terlibat secara konstruktif.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi mengatakan, gencatan senjata apa pun juga harus mencakup serangan Israel terhadap Hizbullah di Lebanon dan mencakup pembebasan aset Iran yang dibekukan di bawah sanksi.

Masih belum jelas apakah tuntutan tersebut dapat menggagalkan pembicaraan hari Sabtu, yang dijadwalkan menjadi pertemuan tingkat tertinggi AS-Iran sejak Revolusi Islam 1979, yang mengantarkan permusuhan selama beberapa dekade antara kedua belah pihak.