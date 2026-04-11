Adik Bupati Tulungagung Gatut Sunu Juga Terjaring OTT KPK

JAKARTA - Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus dugaan pemerasan. KPK menyebut adik dari Gatut Sunu yakni Jatmiko Dwijo Saputro turut terjaring dan dibawa ke Jakarta.

"Benar (Jatmiko Dwijo Saputro ikut terjaring OTT-red)," ujar Juru bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).

Adik Gatut disebut berada di lokasi kejadian saat OTT terjadi. Akhirnya, adik Gatut pun ikut diangkut ke Jakarta.

Selain kakak-beradik itu, 11 orang lainnya juga sudah tiba di gedung KPK. Belasan orang itu merupakan orang atau pejabat dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian total yang diangkut ke KPK ialah 13 orang.

"Ketiga belas orang yang dibawa ke Jakarta tersebut, yaitu Bupati, 11 orang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan satu orang merupakan pihak lainnya (adik Bupati)," jelas dia.

KPK turut mengamankan barang bukti uang tunai ratusan juta. Namun, jumlah uang secara rinci belum diumumkan.

Hingga saat ini juga status hukum dari pihak-pihak yang diamankan belum diumumkan. KPK akan mengumumkan konstruksi perkara malam ini.

(Erha Aprili Ramadhoni)

