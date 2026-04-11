Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Larang Ondel-Ondel untuk Ngamen di Jalanan, Ini Alasannya

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 11 April 2026 |23:04 WIB
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, melarang ondel-ondel digunakan untuk mengamen di Jalanan. Pasalnya, ondel-ondel merupakan ikon budaya Betawi dan Jakarta.

"Mengenai ondel-ondel, kami sudah membuat keputusan untuk melarang ondel-ondel (dipakai ngamen) di jalanan karena ondel-ondel itu adalah sesuatu trademark atau ikon tentang Betawi, tentang Jakarta," ujarnya pada wartawan, Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, Pemprov Jakarta berencana menggunakan ondel-ondel secara meriah pada perayaan ulang tahun ke-500 Kota Jakarta nanti. Pasalnya, ondel-ondel merupakan salah satu ikon kota Jakarta.

Dia menerangkan, Pemprov Jakarta bakal memberikan edukasi pada masyarakat untuk tidak menggunakan ondel-ondel sebagai sarana 'ngamen'. Meski pihaknya belum mengeluarkan sanksi apapun, Pemprov Jakarta tetap melarang penggunaan ondel-ondel untuk mengamen. 

"Bahkan di tahun depan ketika 500 tahun Jakarta ondel-ondel akan kami buat lebih meriah. Nanti tunggu tanggal mainnya. Tentunya kami akan memberikan edukasi bagi pengamen ondel-ondel," tuturnya.

Pramono menambahkan, dia telah menginstruksikan pada jajarannya untuk memberikan edukasi pada warga, khususnya para pengamen ondel-ondel. Dia juga telah meminta Satpol PP Jakarta untuk melakukan penertiban pada pengamen ondel-ondel di jalanan saat menemukannya.

"Di tempat-tempat seperti itu saya minta untuk Satpol PP melarang, mengenai sanksi ya menurut saya belumlah. Tetapi yang jelas, pasti akan dilarang," katanya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211915//halal_bihalal-uOY3_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211897//pramono-DImE_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/337/3211894//rekayasa_lalin-gTbI_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211876//pramono-jJRf_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211871//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-5isV_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211864//pramono-6x4a_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement