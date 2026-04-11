Pramono Larang Ondel-Ondel untuk Ngamen di Jalanan, Ini Alasannya

JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, melarang ondel-ondel digunakan untuk mengamen di Jalanan. Pasalnya, ondel-ondel merupakan ikon budaya Betawi dan Jakarta.

"Mengenai ondel-ondel, kami sudah membuat keputusan untuk melarang ondel-ondel (dipakai ngamen) di jalanan karena ondel-ondel itu adalah sesuatu trademark atau ikon tentang Betawi, tentang Jakarta," ujarnya pada wartawan, Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, Pemprov Jakarta berencana menggunakan ondel-ondel secara meriah pada perayaan ulang tahun ke-500 Kota Jakarta nanti. Pasalnya, ondel-ondel merupakan salah satu ikon kota Jakarta.

Dia menerangkan, Pemprov Jakarta bakal memberikan edukasi pada masyarakat untuk tidak menggunakan ondel-ondel sebagai sarana 'ngamen'. Meski pihaknya belum mengeluarkan sanksi apapun, Pemprov Jakarta tetap melarang penggunaan ondel-ondel untuk mengamen.

"Bahkan di tahun depan ketika 500 tahun Jakarta ondel-ondel akan kami buat lebih meriah. Nanti tunggu tanggal mainnya. Tentunya kami akan memberikan edukasi bagi pengamen ondel-ondel," tuturnya.

Pramono menambahkan, dia telah menginstruksikan pada jajarannya untuk memberikan edukasi pada warga, khususnya para pengamen ondel-ondel. Dia juga telah meminta Satpol PP Jakarta untuk melakukan penertiban pada pengamen ondel-ondel di jalanan saat menemukannya.

"Di tempat-tempat seperti itu saya minta untuk Satpol PP melarang, mengenai sanksi ya menurut saya belumlah. Tetapi yang jelas, pasti akan dilarang," katanya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

