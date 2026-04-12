Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tim Gabungan Satgas Damai Cartenz Temukan Ladang Ganja di Pegunungan Bintang

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |21:32 WIB
A
A
A

JAKARTA - Tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 bersama Polres Pegunungan Bintang dan Satgas Yonif 751/VJS menemukan ladang ganja, dalam patroli taktis di wilayah Pegunungan Bintang, pada Sabtu, 11 April 2026.

Patroli berlangsung selama dua hari, sejak 10 hingga 11 April 2026, dengan melibatkan 29 personel gabungan. Kegiatan ini menyasar sejumlah wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi kerawanan sekaligus memantau situasi keamanan di lapangan.

Dalam patroli tersebut, tim menemukan ladang ganja di dua lokasi, yakni Kampung Yunabol, Distrik Oksibil, dan Kampung Siminbuk, Distrik Serambakon. Dari kedua lokasi itu, aparat mengamankan sekitar 226 batang ganja, terdiri dari 81 batang di Kampung Yunabol dan 145 batang di Kampung Siminbuk.

Selain itu, dua orang berinisial LU (57) dan GU alias K (27) turut diamankan untuk pemeriksaan awal. Hasil tes urine terhadap keduanya menunjukkan negatif.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo, mengatakan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil patroli terkoordinasi yang dilakukan secara gabungan.

“Pengungkapan ini berawal dari patroli taktis selama dua hari oleh tim gabungan dengan 29 personel. Dari hasil patroli tersebut, ditemukan ladang ganja di dua lokasi dengan total sekitar 226 batang, serta dua orang yang saat ini diamankan untuk kepentingan penyelidikan,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Digerebek di Depan Rumah Makan, 2 Pengedar Ini Nekat Bawa 10 Kg Ganja
BNN Bongkar Sindikat Narkoba Aceh–Medan, 200 Kg Ganja Disita
Pakai Ganja, Onadio Leonardo Akui Pola Pikirnya Salah
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar di Tambora, 2,1 Kg Ganja Diamankan
TNI Ungkap Kebun Ganja Tersembunyi di Distrik Oksibil Pegunungan Bintang
Simpan 53 Kg Ganja di Kontrakan, Penjahat Kambuhan Kembali Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement