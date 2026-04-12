Tim Gabungan Satgas Damai Cartenz Temukan Ladang Ganja di Pegunungan Bintang

JAKARTA - Tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 bersama Polres Pegunungan Bintang dan Satgas Yonif 751/VJS menemukan ladang ganja, dalam patroli taktis di wilayah Pegunungan Bintang, pada Sabtu, 11 April 2026.

Patroli berlangsung selama dua hari, sejak 10 hingga 11 April 2026, dengan melibatkan 29 personel gabungan. Kegiatan ini menyasar sejumlah wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi kerawanan sekaligus memantau situasi keamanan di lapangan.

Dalam patroli tersebut, tim menemukan ladang ganja di dua lokasi, yakni Kampung Yunabol, Distrik Oksibil, dan Kampung Siminbuk, Distrik Serambakon. Dari kedua lokasi itu, aparat mengamankan sekitar 226 batang ganja, terdiri dari 81 batang di Kampung Yunabol dan 145 batang di Kampung Siminbuk.

Selain itu, dua orang berinisial LU (57) dan GU alias K (27) turut diamankan untuk pemeriksaan awal. Hasil tes urine terhadap keduanya menunjukkan negatif.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Yusuf Sutejo, mengatakan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil patroli terkoordinasi yang dilakukan secara gabungan.

“Pengungkapan ini berawal dari patroli taktis selama dua hari oleh tim gabungan dengan 29 personel. Dari hasil patroli tersebut, ditemukan ladang ganja di dua lokasi dengan total sekitar 226 batang, serta dua orang yang saat ini diamankan untuk kepentingan penyelidikan,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).