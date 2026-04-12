Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Pengganjalan Batu di Wesel Stasiun Bekasi, KAI Ingatkan Ancaman Pidana 15 Tahun Penjara!

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |13:19 WIB
Aksi Pengganjalan Batu di Wesel Stasiun Bekasi, KAI Ingatkan Ancaman Pidana 15 Tahun Penjara!
KRL Commuter Line (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menanggapi aksi pengganjalan batu di area wesel Stasiun Bekasi, tepatnya di sekitar Pasar Proyek (sebelah timur sungai), dekat perlintasan sebidang JPL 81.

Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 11 April 2026 pagi itu menjadi perhatian setelah videonya beredar di media sosial. Salah satunya dibagikan oleh akun Instagram @xiamalikaaaaa27, dengan dugaan pelaku merupakan remaja yang sebelumnya berada di sekitar lokasi.

KAI menegaskan, bahwa tindakan pengganjalan batu di jalur rel maupun wesel merupakan perbuatan yang sangat berbahaya dan berpotensi mengancam keselamatan perjalanan kereta api serta nyawa banyak orang.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyampaikan bahwa wesel merupakan komponen vital dalam sistem perkeretaapian.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, KAI segera melakukan pengecekan dan berhasil mengamankan lokasi dengan menyingkirkan batu yang mengganjal wesel. Berkat kesigapan petugas, kejadian ini tidak sampai mengganggu perjalanan kereta api.

“Wesel adalah bagian dari jalur kereta api yang berfungsi untuk memindahkan jalur atau mengatur arah perjalanan kereta. Jika wesel terganggu, maka risiko yang ditimbulkan sangat besar, termasuk potensi anjlokan,” jelas Franoto, Minggu (12/4/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KAI KRL Stasiun Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement