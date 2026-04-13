HOME NEWS INTERNATIONAL

Kecam Paus Leo, Trump: Dia Harus Perbaiki Perilaku dan Gunakan Akal Sehat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |11:05 WIB
WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melontarkan kritik dan kecaman keras terhadap Pemuka Umat Katolik, Paus Leo XIV, pada Minggu (12/4/2026) malam. Kritik tersebut dilontarkan Trump menyusul seruan Paus Leo untuk menghentikan perang di Iran dan Timur Tengah.

Dalam perjalanan kembali ke Washington dari Florida, Trump menggunakan unggahan media sosial panjang untuk mengkritik Leo, Paus kelahiran AS, dengan tajam. Ia kemudian melanjutkannya setelah turun dari pesawat, dalam komentar di landasan pacu kepada wartawan.

"Saya bukan penggemar Paus Leo," katanya, sebagaimana dilansir AP.

Komentar Trump muncul setelah Leo menyarankan pada akhir pekan bahwa "khayalan kemahakuasaan" sedang memicu perang AS-Israel di Iran. Meskipun bukan hal yang aneh bagi paus dan presiden untuk memiliki pandangan berbeda, sangat jarang bagi paus untuk secara langsung mengkritik pemimpin AS, begitu juga dengan tanggapan pedas dari Trump.

“Paus Leo LEMAH dalam menangani kejahatan, dan buruk dalam kebijakan luar negeri,” tulis Trump dalam unggahannya. Ia menambahkan, “Saya tidak menginginkan seorang Paus yang berpikir bahwa Iran boleh memiliki senjata nuklir.”

Ia mengulangi sentimen tersebut dalam komentarnya kepada wartawan, dengan mengatakan, “Kami tidak menyukai seorang Paus yang mengatakan bahwa memiliki senjata nuklir itu boleh.”

 

      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/18/3212074//ilustrasi-RPBN_large.jpg
Negosiasi dengan Iran Gagal, Trump Perintahkan AL AS Blokade Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/18/3212045//ilustrasi-fQ8I_large.jpg
China Berencana Kirim Sistem Pertahanan Udara ke Iran di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/18/3212024//ilustrasi-E6UL_large.jpg
Pembicaraan AS dan Iran di Islamabad Tak Capai Kesepakatan, Ini Fakta-Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/18/3212010//ilustrasi-tkjp_large.jpg
Negosiasi Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/18/3211971//ilustrasi-ktLH_large.jpg
Coba Lintasi Selat Hormuz, Kapal Perang AS Putar Balik Setelah Iran Beri Peringatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/18/3211953//iran-tn5M_large.jpg
Perundingan AS-Iran Berakhir Tanpa Kesepakatan Damai!
