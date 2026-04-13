2.019 ASN Ikut Pelatihan Komcad, Diajari Pengetahuan Dasar Senjata hingga Dilatih Menembak

JAKARTA - Pemerintah resmi melepas ribuan aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti pelatihan komponen cadangan (Komcad). Program ini diikuti 2.019 ASN yang berasal dari 49 kementerian/lembaga.

Kepala Badan Cadangan Nasional, Letjen TNI Gabriel Lema, menjelaskan mereka yang mengikuti pelatihan ini telah lulus seleksi administrasi dan kesehatan. Selanjutnya mereka akan dikirim ke enam lembaga yang telah ditentukan.

"Diberangkatkan ke enam Lemdik yang sudah disiapkan Kemhan dan jajaran TNI," ucap Gabriel usai upacara pelepasan Komcad di Monas, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, konsep dalam pertahanan negara pada dasarnya dilandasi jiwa bela negara yang harus dimiliki seluruh anak bangsa. Apalagi anak bangsa yang telah mempunyai kemandirian hidup yang jelas seperti para ASN.

Menurutnya, ASN merupakan bagian dari potensi besar dalam sistem pertahanan negara.