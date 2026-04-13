Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Imigrasi Ungkap Alasan WN Tiongkok Dominasi Pelanggar Keimigrasian

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |23:35 WIB
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menjelaskan alasan warga negara (WN) Tiongkok menjadi kelompok terbanyak yang melakukan pelanggaran administrasi keimigrasian di Indonesia.

Menurutnya, hal tersebut dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang memang paling besar di Indonesia, sehingga potensi pelanggaran juga lebih tinggi.

“WN Tiongkok lebih banyak karena jumlahnya memang paling besar. Dengan jumlah TKA yang lebih banyak, potensi terjadinya pelanggaran juga semakin besar. Kalau hanya sedikit, tentu potensi pelanggarannya kecil. Jadi harus dilihat dari proporsinya,” ujar Hendarsam kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi mengamankan 346 WNA dalam Operasi Wirawaspada 2026. Dari jumlah tersebut, pelanggaran terbanyak dilakukan oleh WN Tiongkok, yakni sebanyak 183 orang. Pada operasi tahun sebelumnya, WN Tiongkok juga tercatat sebagai pelanggar terbanyak.

Ke depan, Imigrasi akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap WNA di Indonesia secara berkala. Penindakan tidak hanya dilakukan melalui Operasi Wirawaspada, tetapi juga melalui kegiatan rutin di unit pelaksana teknis (UPT) keimigrasian di seluruh wilayah.

“Kami tetap bersikap ramah terhadap WNA yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Indonesia, namun tidak akan mentoleransi pelanggaran. Bagi mereka yang berkontribusi, misalnya melalui investasi, tetapi melakukan pelanggaran administratif, perlu dilakukan pembinaan serta peningkatan sosialisasi, termasuk terkait kendala komunikasi,” jelasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
WNA Nakal Tiongkok WNA Imigrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/337/3212236//ratusan_wna_terjaring_operasi_imigrasi-5e4N_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement