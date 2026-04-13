Denza D9 Tabrak Separator Busway di Slipi, Lalu Lintas Macet

JAKARTA - Mobil listrik jenis MPV yakni Denza D9 menabrak separator jalur transjakarta atau busway di Slipi pada Senin (13/4/2026) pagi. Akibat kecelakaan itu, lalu lintas Slipi-Semanggi macet.

Hal itu sebagaimana disampaikan TMC Polda Metro Jaya melalui akun X resminya, @TMCPoldaMetro.

"09.13 Kecelakaan mobil menabrak pembatas Busway di samping GT. Slipi 2 Jakbar arah Semanggi," tulis TMC.

Berdasarkan unggahan foto TMC, kendaraan yang dimaksud mengalami ringsek di bagian depan. Di dalam foto tersebut, mobil berada di tengah jalur.

"Lalu lintas terpantau padat hingga Tomang agar pengendara menghidari ruas jalan tersebut karena masih proses penderekan," ujarnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.