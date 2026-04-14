HOME NEWS NASIONAL

Belasan Mahasiswa Terduga Pelaku Chat Mesum 'Dipajang' di Forum FH UI

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |09:46 WIB
Belasan Mahasiswa Terduga Pelaku Chat Mesum 'Dipajang' di Forum FH UI
Belasan terduga pelaku chat mesum 'dipajang' di Forum FH UI (Foto: Media sosial)
JAKARTA – Sebanyak 16 mahasiswa terduga pelaku kekerasan seksual melalui percakapan di grup aplikasi pesan cepat dikabarkan ditampilkan di sebuah forum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Para terduga pelaku ditampilkan atas desakan mahasiswa yang hadir saat itu.

“Betul, tadi malam terduga pelaku ditampilkan atas permintaan massa mahasiswa yang berkumpul di FH UI, dan sempat disiarkan secara langsung di media sosial pribadi salah satu peserta aksi,” ujar Kepala Subdirektorat Media dan Digitalisasi UI Reska Herlambang, Selasa (14/4/2026).

Kendati demikian, UI belum menjatuhkan sanksi kepada para terduga pelaku. Reska mengatakan, pihak UI masih menunggu hasil investigasi internal yang dilakukan oleh FH UI dan unit kerja di lingkungan UI.

“Terkait hal tersebut, kami dari humas masih menunggu hasil investigasi internal perihal kasus tersebut. Dalam waktu dekat, kami akan segera menerbitkan keterangan pers,” pungkas Reska.

Sekadar informasi, sebuah unggahan dari akun X @sampahFHUI menjadi perhatian publik setelah membagikan tangkapan layar yang diklaim berasal dari grup percakapan mahasiswa FH UI pada 12 April 2026.

Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa percakapan grup itu berisi tindakan yang mengarah pada pelecehan dan objektifikasi terhadap perempuan, termasuk komentar mengenai bagian tubuh seperti payudara dan pantat.

Unggahan tersebut juga menyoroti bahwa sejumlah anggota grup diduga merupakan individu yang memiliki posisi penting di lingkungan kampus, seperti pengurus organisasi, ketua angkatan, hingga pihak yang mencalonkan diri dalam kepanitiaan kegiatan orientasi.

(Arief Setyadi )

