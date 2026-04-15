Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Marak 'Rayap Besi' di JPO, Pramono: Pasang CCTV dan Tindak Tegas Pelaku

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |03:01 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menaruh perhatian serius terhadap maraknya pencurian besi di sejumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Ia meminta seluruh JPO di Ibu Kota dipasangi CCTV agar dapat mendeteksi para pelaku pencurian besi.

“Teman-teman sekalian, sekarang ini hampir semua JPO saya sudah minta untuk mulai dipasang CCTV. Itu yang pertama,” ucap Pramono di Jakarta Timur, Selasa (14/4/2026).

Bila ditemukan pelaku yang mengambil besi JPO, ia meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas. Sebab, tindakan pencurian ini sangat mengganggu ketertiban umum.

“Kalau kemudian masih ada yang mengambil atau mencuri besi-besi yang ada di JPO, saya akan mendorong untuk diambil tindakan tegas kepada siapa pun itu, karena ini sudah mengganggu ketertiban umum,” ucap dia.

Pramono menambahkan, pembenahan terhadap keamanan di JPO akan dilakukan secara bertahap. Dengan pemasangan CCTV, ia berharap pelaku dapat segera ditangkap.

“Jakarta pelan-pelan kita benahi, mudah-mudahan siapa pun yang akan melakukan itu segera bisa kita tangkap,” ucapnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211897/pramono-DImE_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211876/pramono-jJRf_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/11/338/3211864/pramono-6x4a_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/338/3211046/pramono-lfbZ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/338/3210028/pramono-YpAx_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/338/3209931/pramono-h5Mi_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement