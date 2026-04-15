Marak 'Rayap Besi' di JPO, Pramono: Pasang CCTV dan Tindak Tegas Pelaku

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menaruh perhatian serius terhadap maraknya pencurian besi di sejumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Ia meminta seluruh JPO di Ibu Kota dipasangi CCTV agar dapat mendeteksi para pelaku pencurian besi.

“Teman-teman sekalian, sekarang ini hampir semua JPO saya sudah minta untuk mulai dipasang CCTV. Itu yang pertama,” ucap Pramono di Jakarta Timur, Selasa (14/4/2026).

Bila ditemukan pelaku yang mengambil besi JPO, ia meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas. Sebab, tindakan pencurian ini sangat mengganggu ketertiban umum.

“Kalau kemudian masih ada yang mengambil atau mencuri besi-besi yang ada di JPO, saya akan mendorong untuk diambil tindakan tegas kepada siapa pun itu, karena ini sudah mengganggu ketertiban umum,” ucap dia.

Pramono menambahkan, pembenahan terhadap keamanan di JPO akan dilakukan secara bertahap. Dengan pemasangan CCTV, ia berharap pelaku dapat segera ditangkap.

“Jakarta pelan-pelan kita benahi, mudah-mudahan siapa pun yang akan melakukan itu segera bisa kita tangkap,” ucapnya.

(Arief Setyadi )

