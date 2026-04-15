Pramono Lantik 11 Pejabat Pemprov DKI, Syafrin Liputo Jadi Wali Kota Jaksel

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan mutasi atau rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ada 11 jabatan yang dimutasi, salah satunya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo yang ditunjuk menjadi Wali Kota Jakarta Selatan.

Belasan pejabat itu telah dilantik pada Rabu (15/4/2026). Meski demikian, masa berlakunya akan disesuaikan berdasarkan keputusan waktu yang telah ditetapkan.

"Dalam pelantikan ini ada 11 yang dilantik. Tiga orang berlaku terhitung mulai pelantikan hari ini. Kemudian, empat orang berlaku 1 Juni. Tiga orang berlaku 1 Agustus. Satu orang menunggu terbitnya SK dalam pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional Utama," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Pramono membeberkan alasan pelantikan dilakukan lebih awal ialah agar tidak ada lagi pejabat yang berstatus pelaksana tugas (Plt). Sehingga tidak akan ada lagi acara pelantikan meski pejabat yang baru diangkat akan mulai bekerja pada waktu yang akan datang.

"Pelantikan dilakukan pada hari ini, sedangkan nantinya sudah tidak ada pelantikan lagi. Mereka akan menjabat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam surat keputusan," imbuh Pramono.