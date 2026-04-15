Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Lantik 11 Pejabat Pemprov DKI, Syafrin Liputo Jadi Wali Kota Jaksel

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |18:46 WIB
Pramono Lantik 11 Pejabat Pemprov DKI, Syafrin Liputo Jadi Wali Kota Jaksel
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan mutasi atau rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ada 11 jabatan yang dimutasi, salah satunya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo yang ditunjuk menjadi Wali Kota Jakarta Selatan.

Belasan pejabat itu telah dilantik pada Rabu (15/4/2026). Meski demikian, masa berlakunya akan disesuaikan berdasarkan keputusan waktu yang telah ditetapkan.

"Dalam pelantikan ini ada 11 yang dilantik. Tiga orang berlaku terhitung mulai pelantikan hari ini. Kemudian, empat orang berlaku 1 Juni. Tiga orang berlaku 1 Agustus. Satu orang menunggu terbitnya SK dalam pengangkatan sebagai Pejabat Fungsional Utama," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Pramono membeberkan alasan pelantikan dilakukan lebih awal ialah agar tidak ada lagi pejabat yang berstatus pelaksana tugas (Plt). Sehingga tidak akan ada lagi acara pelantikan meski pejabat yang baru diangkat akan mulai bekerja pada waktu yang akan datang.

"Pelantikan dilakukan pada hari ini, sedangkan nantinya sudah tidak ada pelantikan lagi. Mereka akan menjabat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam surat keputusan," imbuh Pramono.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement