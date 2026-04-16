Wanita di Guangdong Lempar Uang Rp2,5 Miliar dari Apartemen, Warga Berebutan!

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |10:29 WIB
GUANGDONG – Pihak berwenang di Guangdong tengah menyelidiki insiden tak biasa setelah seorang wanita, melemparkan uang tunai senilai sekitar 162.247 dolar AS dari apartemen bertingkat tinggi miliknya.

Dilansir dari Dailymail, Kamis (16/4/2026). Uang tersebut dilaporkan berupa pecahan 1.000 dolar Hong Kong yang beterbangan dan jatuh ke area sekitar bangunan, memicu kepanikan sekaligus kerumunan warga dan pejalan kaki yang berusaha mengumpulkan uang kertas tersebut.

Pihak pengelola properti mengonfirmasi bahwa uang yang dilemparkan itu adalah asli. Namun, hingga kini motif di balik aksi tersebut masih belum jelas.

Sejumlah laporan yang belum diverifikasi menyebutkan bahwa insiden ini kemungkinan dipicu oleh perselisihan pribadi dengan suaminya. Sementara sumber lain menyebutkan wanita tersebut mengalami tekanan emosional setelah mengetahui kondisi kesehatan seorang teman keluarganya yang memburuk.

Terlepas dari alasan di balik kejadian tersebut, aparat kepolisian setempat mengimbau masyarakat yang sempat mengambil uang untuk segera mengembalikannya.

Penyelidikan masih berlangsung guna memastikan kronologi lengkap serta latar belakang insiden yang sempat menghebohkan warga tersebut.

(Awaludin)

