Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Orasi di Atas Mobil Komando, Roy Suryo Bantah Tak Hafal Lagu Kebangsaan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |17:07 WIB
Roy Suryo (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, melakukan orasi dari atas mobil komando dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Dalam orasinya, Roy membantah tudingan yang menyebut dirinya tidak hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya.

"Kalau ada yang bilang Roy Suryo tidak bisa lagu Indonesia Raya, itu hoaks, bisa meski tidak ada teks," ujar Roy Suryo dari atas mobil komando.

Aksi demonstrasi ini dilakukan bersama pihak lain yang juga menjadi tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi. Kegiatan diawali dengan pemutaran lagu Indonesia Raya dari mobil komando.

Setelah itu, Roy Suryo menyampaikan orasi, yang kemudian dilanjutkan secara bergantian oleh sejumlah tokoh yang turut hadir dalam aksi tersebut.

Aksi berlangsung tertib di depan Gedung DPR RI. Petugas kepolisian terlihat melakukan pengamanan dengan memasang pembatas agar massa aksi tidak meluas ke jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement