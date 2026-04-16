Orasi di Atas Mobil Komando, Roy Suryo Bantah Tak Hafal Lagu Kebangsaan

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, melakukan orasi dari atas mobil komando dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Dalam orasinya, Roy membantah tudingan yang menyebut dirinya tidak hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya.

"Kalau ada yang bilang Roy Suryo tidak bisa lagu Indonesia Raya, itu hoaks, bisa meski tidak ada teks," ujar Roy Suryo dari atas mobil komando.

Aksi demonstrasi ini dilakukan bersama pihak lain yang juga menjadi tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Jokowi. Kegiatan diawali dengan pemutaran lagu Indonesia Raya dari mobil komando.

Setelah itu, Roy Suryo menyampaikan orasi, yang kemudian dilanjutkan secara bergantian oleh sejumlah tokoh yang turut hadir dalam aksi tersebut.

Aksi berlangsung tertib di depan Gedung DPR RI. Petugas kepolisian terlihat melakukan pengamanan dengan memasang pembatas agar massa aksi tidak meluas ke jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

(Arief Setyadi )

