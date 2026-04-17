Prabowo Teken Perpres Perkuat Tata Kelola Kesehatan Nasional Terintegrasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |15:57 WIB
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan. Perpres yang ditetapkan pada 11 Maret 2026 ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya sinkronisasi layanan kesehatan dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa.

Salinan Perpres Nomor 13 Tahun 2026 yang dilihat pada Jumat (17/4/2026), melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara ini diundangkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvanna Djaman.

Dalam pertimbangannya, Perpres ini merupakan aturan turunan untuk melaksanakan amanat Pasal 21 Ayat (3) dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu poin krusial dalam Perpres ini adalah penegasan bahwa pengelolaan kesehatan kini dilakukan secara berjenjang dan melibatkan seluruh elemen pemerintahan.

Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa kini diberikan mandat khusus untuk menyelenggarakan pengelolaan kesehatan sesuai kewenangannya dengan tetap berpedoman pada kebijakan nasional.

“Pengelolaan Kesehatan adalah penerapan tata kelola terhadap upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,” bunyi Pasal 1 poin 2 dalam peraturan tersebut.

Usai Lawatan Eropa, Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Pangan hingga Pendidikan
Hasil Kunjungan Prabowo ke Dua Negara Super Power Rusia dan Prancis, Apa Saja?
Prabowo Bertemu KSAD Bahas Pembangunan 300 Jembatan-Renovasi Sekolah
Prabowo dan Dasco Bertemu Empat Mata di Istana, Ada Apa?
Prabowo dan Macron Bertemu 2 Jam Bahas Energi-Ekonomi
Survei Median: 71,8 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran
