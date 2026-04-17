Dharma Santi 2026, Prabowo: Momentum Mempererat Persaudaraan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan kepada umat Hindu selamat merayakan Dharma Santi Nasional Tahun 2026 atau Tahun Baru Saka 1948. Prabowo mengatakan, Dharma Santi harus menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, mengucapkan selamat merayakan Dharma Santi Tahun 2026 kepada seluruh umat Hindu di tanah air," kata Prabowo lewat akun media sosial Sekretariat Kabinet, Jumat (17/4/2026).

Prabowo memohon maaf kepada seluruh umat Hindu di Bali dan masyarakat Bali seluruhnya karena tidak dapat menghadiri secara langsung acara peringatan Dharma Santi Nasional 2026 atau 1948 Saka.

"Dharma Santi adalah momentum untuk saling memaafkan, memperkuat persaudaraan, dan meneguhkan nilai-nilai dharma dalam kehidupan kita. Setelah Nyepi, kita melangkah bersama dalam semangat harmoni, kedamaian, dan persatuan. Nilai tatwam asi, hidup saling menghormati, dan hidup seimbang adalah kekuatan bangsa kita," katanya.

Prabowo mengatakan Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang rukun dalam keberagaman. "Bangsa yang menjunjung tinggi toleransi dan perbedaan. Berbeda, tapi kita satu. Bangsa yang mengedepankan gotong royong, kerja sama, saling mendukung, saling mengasihi," katanya.

Dirinya percaya umat Hindu Indonesia telah dan akan terus menjadi bagian penting dalam menjaga harmoni sosial, persatuan nasional, dan terus membangun Indonesia yang adil, makmur, serta berdiri tegak di atas kaki kita sendiri.

"Bagi umat Hindu, mari kita selalu meneguhkan dan memegang kuat Tri Hita Karana. Menjaga hubungan bersama manusia, dengan alam, dan dengan Tuhan. Kita jaga kebersamaan, kita perkuat persatuan nasional, dan mari kita bersama membangun Indonesia yang adil dan makmur," ujarnya.

(Arief Setyadi )

