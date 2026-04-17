Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Sebut Masalah Tumpukan Sampah di Penjaringan Sudah Ditangani

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |02:07 WIB
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim, masalah tumpukan sampah di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara, telah selesai. Ia mengaku Jakarta dihadapi persoalan penanganan sampah imbas longsor di TPST Bantargebang, Kota Bekasi.

"Jadi sampah kemarin karena dampak dari zona 4A Bantargebang yang mengalami permasalahan, sehingga beberapa tempat memang terjadi penimbunan sampah," ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Dengan kembali beroperasinya TPST Bantargebang, ia menyebutkan, beberapa titik yang sebelumnya mengalami penumpukan sampah kini berangsur ditangani. 

"Tetapi, rata-rata sekarang ini hampir sampah-sampah, termasuk di Penjaringan kalau enggak salah hari ini sudah terselesaikan," ucapnya. 

Ia menjelaskan, persoalan yang dihadapi Ibu Kota saat itu karena sampah-sampah tersebut tidak bisa langsung ditimbun dan kekurangan armada pengangkut. Namun, ia memastikan seluruh kendala tersebut kini tertangani dengan baik.

"Karena memang problemnya pada waktu itu tidak bisa ditimbun dan kemudian kendaraan angkutnya juga menjadi masalah. Tapi sekarang alhamdulillah termasuk yang di Kramat Jati sudah bersih," ucap dia.

Sebelumnya, tumpukan sampah yang menggunung di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur akhirnya rampung dibereskan. Gunungan sampah setinggi enam meter sempat mengganggu aktivitas di pasar itu.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement