Prabowo Beri Arahan Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Retret Lembah Tidar Magelang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026). Prabowo akan memberikan pengarahan kepada Ketua DPRD se-Indonesia yang menjalani retret di Akademi Militer (Akmil).

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Mulanya, ia menyebutkan, Presiden Prabowo mengawali kegiatan Sabtu pagi dengan berolahraga.

“Mengawali hari Sabtu ini, tepat am 05.00 subuh. Presiden Prabowo melaksanakan rutinitas pagi beliau untuk berenang selama sekitar 1 iam di kediaman pribadi beliau, Hambalang, Jawa Barat,” kata Teddy di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Sabtu (18/4/2026).

Teddy menerangkan, Presiden Prabowo selanjutnya akan bertolak menuju Magelang untuk memberikan pengarahan kepada Ketua DPRD se-Indonesia.

“Untuk selanjutnya akan lepas landas pukul 08.00 pagi menuju Magelang dalam rangka memberi pengarahan kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia,” ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) TB Ace Hasan Syadzily menyampaikan acara tersebut merupakan program kerja dari Lemhanas RI bersama dengan para asosiasi, baik DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten maupun DPRD Kota se-Indonesia.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.