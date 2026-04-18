HOME NEWS NASIONAL

JK Bongkar Pesan WA Rismon Sianipar: Ingin Bertemu dan Berikan Buku End Game

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |20:55 WIB
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, dirinya hendak didatangi oleh Rismon Sianipar, khususnya untuk memberikan buku berjudul Gibran End Game. Namun, dia menolak untuk bertemu karena tidak mau mencampuri urusan mereka.

"Si Rismon mau ketemu saya dengan tujuh orang. Saya tidak terima. Oleh temannya, saya tolak. Roy Suryo mau ketemu, saya tolak," ujarnya pada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, melalui rekannya itu, Rismon Sianipar bersama rombongan sempat berniat bertemu dengannya. Niatan itu disampaikan ke salah satu orang terdekatnya. Namun, ia tegas meminta orang dekatnya itu menolak niatan Rismon tersebut.

"Dia mau ketemu saya dengan tujuh orang. Dia mau kasih bawa buku End Game ke saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campuri urusan," tuturnya.

"Tapi ini soal Rismon itu sudah melibatkan semua orang. Dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan saja," tutur JK.

Ia menyebutkan, dia bahkan sampai dituduh mendanai Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa dalam membongkar kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Padahal, dia tidak tahu-menahu mengenai persoalan itu.

"Apalagi saya, dituduh kasih Rp5 miliar. Mana saya kasih Rp5 miliar? Ketemu saja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya," katanya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213256/jk-L8n6_large.jpg
Dilaporkan Terkait Dugaan Nistakan Agama, JK Doakan Pelapor Diampuni Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213250/jusuf_kalla-8mCJ_large.jpg
JK: Kasih Tahu Termul, Jokowi Jadi Presiden karena Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213241/jusuf_kalla-UQn9_large.jpg
JK Murka Dituduh Nistakan Agama Terkait Ceramahnya di Masjid UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212631/viral-Sj6t_large.jpg
Apakah Ceramah Jusuf Kalla di UGM Menista Agama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212527/jusuf_kalla-qtz7_large.jpg
Dilaporkan Dugaan Penistaan Agama, Jubir JK: Upaya Pembungkaman Isu Ijazah Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211240/jusuf_kalla-Ot1p_large.jpg
JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli agar Tidak Meresahkan Masyarakat
