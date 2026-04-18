Terungkap, Ini Motif Pelaku Bunuh Mantan Istri Siri di Tangsel

JAKARTA - Polisi menangkap THA alias Bang Tile, pelaku pembunuhan terhadap wanita berinisial I (49) di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Pelaku yang merupakan mantan suami siri korban itu nekat membunuh karena sakit hati.

1. Pelaku Sakit Hati

“Pelaku TH alias Bang Tile, yang merupakan mantan suami korban melakukan pembunuhan diduga karena pelaku sakit hati terhadap korban,” kata Kanit I Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Dimitri Mahendra, kepada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

Meski begitu, polisi sampai saat ini masih mendalami terkait motif pembunuhan tersebut.

“Tapi masih dilakukan pemeriksaan intensif terkait motif tindak pidana tersebut,” ujarnya.

Diketahui, wanita I ditemukan tewas pada Kamis (16/4/2026) dini hari. Kurang dari 24 jam, THA alias Bang Tile ditangkap tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Jalan Jombang Raya, Pondok Aren, Tangerang Selatan.