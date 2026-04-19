Tiga Hektare Lahan di Nunukan Terbakar, BNPB Imbau Warga Waspada

JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terjadi di Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Sabtu 18 April 2026. Peristiwa tersebut menghanguskan lahan seluas kurang lebih tiga hektare.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kejadian ini terpantau dalam periode pemantauan bencana pada 18 April 2026 pukul 07.00 WIB hingga 19 April 2026 pukul 07.00 WIB.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan bahwa luas lahan yang terbakar mencapai sekitar tiga hektare.

"Luas lahan terbakar mencapai kurang lebih tiga hektare," ujar Abdul Muhari, Minggu (19/4/2026).

“Hingga saat ini, upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan di lapangan,” katanya.