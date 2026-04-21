Gempa M6,0 Guncang Timor Tengah Utara NTT

JAKARTA - Gempa besar dengan kekuatan M6,0 mengguncang Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa 21 April 2026, pukul 10.17 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat pusat gempa berada di 67 km Timor Tengah Utara NTT pada koordinat 8.99 Lintang Selatan – 124.20 Bujur Timur. Pusat gempa di kedalaman 29 Km.

“Gempa Mag:6.0, 21-Apr-26 10:17:08 WIB, Lok:8.99 LS,124.20 BT (67 km BaratLaut TIMORTENGAHUT-NTT), Kedlmn:31 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.



(Awaludin)

