Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag Nasaruddin: Kita Harus Jadi Produsen Keilmuan Islam!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |20:58 WIB
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, meresmikan pembangunan Gedung Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui prosesi peletakan batu pertama yang berlangsung khidmat, di Kampus 2 UIN Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Momen ini menandai arah baru sebagai upaya serius mentransformasikan pendidikan tinggi keagamaan dari sekadar ruang belajar menjadi pusat produksi pengetahuan dan peradaban.

“Fakultas Ushuluddin memiliki sejarah panjang sebagai rahim lahirnya pemikir besar Islam Indonesia, seperti Harun Nasution dan Quraish Shihab,” ujar Nasaruddin Umar, Kamis (23/4/2026).

Karena itu, menurutnya, revitalisasi Ushuluddin bukan sekadar kebutuhan institusional, melainkan agenda strategis keilmuan.

“Fakultas Ushuluddin harus kembali menjadi rujukan. Kita tidak hanya menjadi konsumen keilmuan, tetapi harus menjadi produsen dalam pengembangan ontologi dan epistemologi keislaman,” tegasnya.

Nasaruddin juga menyoroti pentingnya distingsi keilmuan khas Indonesia, sekaligus mendorong modernisasi fasilitas akademik berbasis teknologi.

Dia menegaskan, bahwa gedung baru harus menghadirkan ekosistem pembelajaran yang hidup dilengkapi e-library, ruang diskusi ilmiah, dan ruang kolaborasi riset.

“Perpustakaan tidak lagi sekadar ruang buku, tetapi pusat akses pengetahuan digital. Dosen dan peneliti harus aktif mempresentasikan karya dan risetnya,” ujarnya.

Nasaruddin mengingatkan bahwa peletakan batu pertama bukanlah akhir, melainkan awal dari komitmen panjang yang harus dijaga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement