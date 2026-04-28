Tabrakan KA di Bekasi, Menhub Bakal Evaluasi Elektrifikasi dan Jalur Ganda

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |13:21 WIB
Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi (foto: Okezone)
BEKASI - Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait kecelakaan antara KA Argo Bromo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026.

Dudy menyebut evaluasi akan mencakup pengembangan jalur ganda atau double-double track untuk memisahkan lintasan KRL dan kereta api jarak jauh, guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran operasional.

“Evaluasi kami mencakup pengembangan double-double track, termasuk juga aspek elektrifikasi. Itu menjadi bagian dari peningkatan layanan kereta api, khususnya KRL,” kata Dudy saat ditemui di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan sistem elektrifikasi sebagai bagian dari modernisasi layanan perkeretaapian.

Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Korban yang Terjepit 10 Jam Dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi
Dirut RSUD Bekasi: Banyak Korban Kecelakaan Kereta Alami Patah Tulang hingga Jalani Operasi
Menhub Buka Suara soal Sinyal di Balik Tabrakan KRL dan Argo Bromo
Basarnas: Seluruh Korban yang Dievakuasi dari Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur Perempuan
Daftar Lengkap Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur yang Dirawat di Sejumlah Rumah Sakit
Kisah Haru di Balik Tabrakan Kereta Bekasi: Suami Seret Istri yang Pingsan Usai Terpental
