Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dirut RSUD Bekasi: Banyak Korban Kecelakaan Kereta Alami Patah Tulang hingga Jalani Operasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |12:42 WIB
Dirut RSUD Bekasi: Banyak Korban Kecelakaan Kereta Alami Patah Tulang hingga Jalani Operasi
RSUD Kota Bekasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - RSUD Kota Bekasi menerima puluhan korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026 malam. Para korban saat ini masih menjalani perawatan intensif untuk pemulihan.

Direktur Utama RSUD Kota Bekasi, dr. Ellya Niken Prastiwi, menyampaikan mayoritas korban mengalami luka memar hingga patah tulang, terutama pada bagian tangan dan kaki. Sejumlah pasien dengan kondisi lebih serius bahkan harus menjalani tindakan operasi.

“Ada yang sudah dioperasi, ada juga yang masih dalam persiapan operasi. Beberapa mengalami patah tulang di tangan dan kaki,” kata Ellya kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Ia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 17 pasien yang masih menjalani rawat inap untuk penanganan lanjutan, termasuk operasi maupun observasi medis. Para pasien tersebut ditempatkan di ruang Bougenville.

“Yang dirawat inap untuk penanganan lebih lanjut, baik operasi maupun observasi, kurang lebih 17 orang,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement