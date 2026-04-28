Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Korban yang Terjepit 10 Jam Dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |12:58 WIB
Kecelakaan kereta di Bekasi (foto: Okezone)
JAKARTA - Malam mencekam dialami Endang Kuswati (40), korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4). Endang merupakan penumpang di gerbong khusus perempuan dan sempat terjepit selama sekitar 10 jam.

Keluarga korban, Iqbal, mengaku baru mendapat informasi sekitar pukul 22.00 WIB bahwa kakak sepupunya menjadi korban kecelakaan tersebut. Ia langsung bergegas dari Jakarta menuju Kota Bekasi untuk memastikan kondisi Endang.

“Dari jam 10 malam sampai sekitar jam 2 pagi kami belum mendapat kepastian apakah korban sudah di rumah sakit atau masih di dalam kereta. Baru sekitar jam 2 pagi kami mendapat informasi bahwa korban masih terjebak di dalam,” kata Iqbal saat ditemui di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).

Iqbal mengetahui kondisi Endang dari dokumentasi yang beredar. Saat itu, korban terlihat sudah lemas dan mendapatkan bantuan oksigen di dalam gerbong.

“Saya melihat foto dari media, korban masih di dalam dengan kondisi lemas dan sudah dibantu oksigen, karena sejak sekitar jam 9 malam posisinya sudah terjepit,” ujarnya.

 

Dirut RSUD Bekasi: Banyak Korban Kecelakaan Kereta Alami Patah Tulang hingga Jalani Operasi
