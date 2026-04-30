Usai Kecelakaan di Bekasi Timur, Perjalanan KA Jarak Jauh Kembali Normal 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |13:24 WIB
Usai Kecelakaan di Bekasi Timur, Perjalanan KA Jarak Jauh Kembali Normal 
Stasiun Pasar Senen (foto: Okezone)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan bahwa perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) telah beroperasi normal tanpa adanya pembatalan pada Kamis (30/4). Adapun perjalanan KA jarak jauh sempat terkendala akibat insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan bahwa dalam masa penyesuaian operasional, perjalanan kereta api masih berpotensi mengalami sedikit keterlambatan.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan. Dalam proses pemulihan ini, kami memohon pengertian apabila perjalanan masih mengalami kelambatan. KAI terus berupaya agar layanan kembali berjalan lancar dan hak pelanggan tetap terpenuhi,” ujar Anne, Kamis (30/4/2026).

Di samping itu, KAI juga menyampaikan perkembangan penanganan barang bawaan pelanggan yang tertinggal. Anne menyampaikan, hingga 30 April 2026 pukul 08.30 WIB, tercatat sebanyak 85 barang ditemukan.

Dari jumlah tersebut, 38 barang telah diserahkan kepada pemilik, sementara 47 lainnya masih dalam proses penyerahan.

 

