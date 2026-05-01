Revitalisasi Sekolah, Kemendikdasmen Ungkap 85 Persen Bangunan SD di Indonesia Rusak

Dirjen PAUD Pendidikan Dasar Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto (kanan) (Okezone/Erha A Ramadhoni)

JAKARTA - Pemerintah menggencarkan revitalisasi sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 120 ribu sekolah dasar (SD) rusak di seluruh negeri.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Gogot Suharwoto.

Ia menilai, bangunan sekolah rusak lantaran kurangnya perawatan dalam jangka panjang.

“Kondisi baik jika tidak dirawat, itu nanti akan menjadi rusak ringan, rusak ringan tidak dirawat lima tahun, langsung turun ke rusak sedang. Rusak sedang tidak dirawat lima tahun, rusak berat. Rusak berat tidak dirawat, sudah rusak total, ambruk,” ujar Gogot di Jakarta, dikutip Jumat (1/5/2026).

Ia menyebutkan, total SD mencapai 140 ribu di Indonesia. Namun, 85 persen di antaranya rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Bangunan SD menjadi yang paling banyak rusak dibandingkan SMP maupun SMA dan SMK.

"Yang paling banyak adalah SD. Sekolah dasar itu hitung-hitungan kita dari 140 ribu sekolah, itu 120 ribunya rusak. Bahasanya 85 persen," ujar Gogot.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat kemudian mengintervensi untuk menangani sekolah rusak ini lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025. Menurutnya, ini merupakan hal darurat. Total terdapat hampir 200 ribu sekolah rusak.