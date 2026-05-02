Waspada! Banjir Rob Ancam Jakarta Utara pada 1–8 Mei 2026

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengingatkan potensi banjir pesisir (rob) di wilayah Jakarta Utara pada 1–8 Mei 2026.

Melalui unggahan di akun Instagram resmi @bpbddkijakarta, BPBD menyebutkan bahwa potensi rob dipicu oleh fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase Bulan Baru dan Perigee. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut secara signifikan.

“Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di wilayah pesisir utara Jakarta,” tulis keterangan akun tersebut, Sabtu (2/5/2026).

Sebanyak 12 wilayah pesisir di DKI Jakarta diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Wilayah tersebut meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, serta Kepulauan Seribu.

BPBD juga mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut yang berpotensi menimbulkan banjir rob.

Selain itu, masyarakat diminta untuk terus memantau informasi terkini terkait kondisi gelombang laut melalui laman resmi BPBD DKI Jakarta. Dalam kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan, warga dapat menghubungi Call Center Jakarta Siaga 112.

(Awaludin)

