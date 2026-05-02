Waspada! Banjir Rob Ancam Jakarta Utara pada 1–8 Mei 2026

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |15:46 WIB
Banjir jakarta (foto: Okezone)
JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mengingatkan potensi banjir pesisir (rob) di wilayah Jakarta Utara pada 1–8 Mei 2026.

Melalui unggahan di akun Instagram resmi @bpbddkijakarta, BPBD menyebutkan bahwa potensi rob dipicu oleh fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase Bulan Baru dan Perigee. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut secara signifikan.

“Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir (rob) berpotensi terjadi di wilayah pesisir utara Jakarta,” tulis keterangan akun tersebut, Sabtu (2/5/2026).

Sebanyak 12 wilayah pesisir di DKI Jakarta diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Wilayah tersebut meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, serta Kepulauan Seribu.

BPBD juga mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut yang berpotensi menimbulkan banjir rob.

Selain itu, masyarakat diminta untuk terus memantau informasi terkini terkait kondisi gelombang laut melalui laman resmi BPBD DKI Jakarta. Dalam kondisi darurat yang membutuhkan pertolongan, warga dapat menghubungi Call Center Jakarta Siaga 112.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/340/3214321//banjir_di_pasuruan-OSNr_large.jpg
Sungai Welang Meluap, Ratusan Rumah dan Akses Jalan di Pasuruan Dilanda Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213573//banjir-WVrR_large.jpg
22 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir, Kampung Melayu Paling Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213499//banjir-L5kh_large.jpg
Kali Pesanggrahan Meluap, Akses Jalan Cinere-Pondok Cabe Terputus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/338/3213482//banjir-h03n_large.jpg
Banjir Kembali Terjang Kebon Pala Jaktim, Ketinggian Air Sempat Nyaris 2 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/338/3212980//banjir-PduE_large.jpg
21 RT di Jakarta Tergenang Banjir Pagi Ini Imbas Luapan Kali Ciliwung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/340/3212383//bencana_banjir-KcI3_large.jpg
BNPB Catat Rentetan Bencana Banjir-Karhutla di Sejumlah Wilayah dalam 24 Jam Terakhir 
