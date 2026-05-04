HOME NEWS MEGAPOLITAN

Banjir, 55 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Malam Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |22:13 WIB
Banjir Jakarta (Foto: Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan sejumlah wilayah di Jakarta diterjang banjir, Senin (4/5/2026) malam. Hingga pukul 19.00 WIB ada 55 RT dan tiga ruas jalan tergenang banjir.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 55 RT dan 3 ruas jalan tergenang," ujar Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan, Senin.

Yohan menjelaskan, banjir yang terjadi disebabkan hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta. Hujan itu menyebabkan kenaikan tinggi muka air pada Pos Pesanggrahan (Siaga 3) Pukul 16:00 WIB, Pos Depok (Siaga 3) Pukul 17:00 WIB, Pos Angke Hulu (Siaga 3) Pukul 17:00 WIB.

Dari catatan BPBD DKI Jakarta, wilayah yang paling banyak terendam banjir berada di wilayah Jakarta Selatan. Di wilayah itu, sebanyak 51 RT terendam banjir. 

Berikut data 55 RT dan 3 ruas jalan tergenang pada pukul 19.00 WIB:

