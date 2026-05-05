Fakta Baru Ijazah Jokowi, Andi Azwan Sebut Watermark "Gadhaj Adam" Juga Ada di Alumni Lain

JAKARTA – Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, mengungkap fakta baru terkait watermark “gadhaj adam” yang ditemukan pada ijazah Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, tulisan tersebut tidak hanya terdapat pada ijazah Jokowi, tetapi juga pada ijazah beberapa alumni lainnya sebagai bagian dari security index.

Hal itu disampaikan Andi dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Rismon: Ijazah Jokowi Asli, Roy Cs: Rekayasa”, Selasa (5/5/2026).

Awalnya, ia membenarkan pernyataan Topi Merah terkait adanya tulisan “gadhaj adam” di ijazah Jokowi.

“Dia katakan tadi ada empat yang dimiliki Pak Jokowi, untuk Pak Jokowi betul. Kita juga sudah cek,” kata Andi.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga membawa sejumlah ijazah yang diklaim memiliki tulisan “gadhaj adam”. Menurutnya, ada tiga tahun kelulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang memiliki tanda tersebut dengan jumlah yang bervariasi.