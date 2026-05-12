Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perahu Tenggelam, 23 WNI Diselamatkan Badan Maritim Malaysia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |16:06 WIB
Perahu Tenggelam, 23 WNI Diselamatkan Badan Maritim Malaysia
23 WNI diselamatkan badan maritim Malaysia APMM setelah kapal mereka tenggelam. (Foto: APMM)
A
A
A

IPOH - Sebanyak 23 warga negara Indonesia (WNI) diselamatkan oleh Badan Maritim Malaysia (APMM) setelah perahu yang mereka tumpangi terbalik di perairan lepas Pulau Pangkor, dekat Lumut, Perak, pada Senin (11/5/2026).

Direktur APMM Perak, Kapten Maritim Mohamad Shukri Khotob, mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan sekitar pukul 05.30 dari seorang nelayan setempat yang menemukan beberapa korban terapung di laut dan segera meminta bantuan.

Menyusul laporan tersebut, operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) diluncurkan dengan mengerahkan dua kapal APMM, dibantu oleh Polisi Maritim, angkatan laut, dan anggota komunitas nelayan setempat.

"Sebuah kapal nelayan setempat berhasil menyelamatkan 23 korban yang terdiri dari 16 pria dan tujuh wanita. Semuanya telah diserahkan kepada pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut di Markas Besar Kepolisian Distrik Manjung," katanya dalam sebuah pernyataan yang dilansir Bernama, Selasa (12/5/2026).

Mohamad Shukri mengatakan penyelidikan awal mengungkapkan adanya dugaan bahwa terdapat 37 penumpang di atas kapal tersebut. Meskipun 23 orang telah diselamatkan, korban lainnya masih hilang dan operasi SAR masih berlangsung hingga saat ini.

Ia menambahkan bahwa pihak berwenang juga menemukan tiga tas berisi pakaian yang diyakini milik para korban. Prosedur identifikasi terhadap para korban yang selamat pun sedang dilakukan.

"Investigasi awal menemukan bahwa mereka semua diyakini telah berangkat dari Kisaran, Indonesia, pada 9 Mei menuju Malaysia, dengan tujuan mencakup wilayah Penang, Terengganu, Selangor, dan Kuala Lumpur," katanya.

Kapal Ikan Myanmar Ditahan

Dalam perkembangan terpisah, Mohamad Shukri mengatakan APMM menahan sebuah kapal penangkap ikan Kelas C selama operasi penegakan hukum yang dilakukan pada Minggu (10/5/2026) lalu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217208//heni_hamidah-PZS5_large.jpg
Malaysia Tangkap 2.251 Pelaku Online Scam, Kemlu Telusuri Dugaan WNI Terlibat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/18/3213814//kebakaran_malaysia-J6VB_large.jpg
Kemlu Sebut 13 WNI Terdampak Kebakaran di Sabah Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/18/3213480//kebakaran_di_sandakan_malaysia_menghanguskan_sekitar_1000_rumah-cmKg_large.jpg
Kemlu RI Pantau Kondisi WNI Korban Kebakaran Besar Sandakan, Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/18/3213374//kebakaran_besar_sandakan-ZyGS_large.jpg
Kebakaran Besar di Kampung Bahagia Hanguskan 1.000 Rumah, 9.000 Lebih Penduduk Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/18/3213198//viral-4Fwi_large.jpg
Penyanyi Malaysia Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan, Begini Kondisinya Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/337/3212699//qodari-TuHn_large.jpg
Garis Batas Baru di Sebatik, 127,3 Hektare Wilayah Malaysia Kini Masuk RI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement