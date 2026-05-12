HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Cek Penggunaan Gelang Deteksi untuk Nadiem saat Jalani Tahanan Rumah

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |23:10 WIB
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (foto: Okezone)
JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, memberikan penjelasan terkait prosedur pengawasan berupa penggunaan gelang deteksi terhadap Nadiem Makarim yang saat ini berstatus tahanan rumah dalam kasus dugaan korupsi Chromebook.

Anang mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah Nadiem sudah dipasangi gelang deteksi atau belum. Karena itu, Kejaksaan Agung akan melakukan konfirmasi dan pengecekan lebih lanjut terkait hal tersebut.

Jika mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penahanan Kota dan Penahanan Rumah pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan, setiap tahanan kota maupun tahanan rumah seharusnya dipasangi gelang deteksi guna mengawasi pergerakan secara real time.

“Iya mestinya sih, mestinya iya. Sepengetahuan saya ada SOP-nya dan biasa dipergunakan. Tapi nanti saya pastikan dan cek dulu apakah digunakan gelang khusus. Tapi standar di kami memang ada seperti itu,” kata Anang dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Selasa (12/5/2026).

Lebih lanjut, ia mengonfirmasi bahwa alat deteksi yang digunakan bersifat universal untuk berbagai jenis tindak pidana, termasuk yang digunakan terhadap pelaku pelecehan seksual maupun tahanan yang sedang menjalani pembantaran atau perawatan medis di luar rumah tahanan.

“Sama saja semua, yang penting ketika ada tahanan dibantar atau apa biasanya dipasangi gelang,” ujarnya.

 

Kejagung: Nadiem Makarim Tak Bisa Keluar Rumah Tanpa Izin Hakim!
Kejagung Sebut Interpol Belum Terbitkan Red Notice Jurist Tan
Nadiem Sakit Jelang Sidang Tuntutan, Kejagung: Kita Lihat Besok
Kejagung Tetapkan Bos Toshida Indonesia Jadi Tersangka Korupsi Nikel Sultra
Hadir di Sidang Nadiem, Ini Tanggapan Eks Dirjen Kemendikbudristek 
Sidang Tuntutan Nadiem Makarim Digelar 13 Mei 2026
