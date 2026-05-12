Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Tetapkan Bos Toshida Indonesia Jadi Tersangka Korupsi Nikel Sultra

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |16:16 WIB
Kejagung Tetapkan Bos Toshida Indonesia Jadi Tersangka Korupsi Nikel Sultra
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. 

Penetapan tersangka itu diumumkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Selasa (12/5/2026).

Anang mengungkapkan, tersangka berinisial LS yang merupakan Direktur Utama PT Toshida Indonesia (TSHI) sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi. Namun, karena tidak memenuhi panggilan penyidik, LS akhirnya dijemput paksa di kediamannya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Senin malam.

“Tim penyidik Gedung Bundar telah melakukan pemanggilan kepada salah satu saksi berinisial LS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. Yang bersangkutan telah dipanggil secara patut namun tidak mengindahkan dan tidak hadir, sehingga tim penyidik melakukan penjemputan paksa dan mengamankan yang bersangkutan di salah satu rumahnya di daerah Jakarta Selatan,” kata Anang.

Setelah menjalani pemeriksaan dan berdasarkan alat bukti serta keterangan para saksi, LS langsung ditetapkan sebagai tersangka.

“Tadi pagi sekitar pukul 02.00 WIB langsung dimasukkan ke Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung. Terhadap yang bersangkutan dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217973//eks_dirjen_kemendikbudristek_hilmar_farid-w4mM_large.jpg
Hadir di Sidang Nadiem, Ini Tanggapan Eks Dirjen Kemendikbudristek 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217803//ketua_kpk_setyo_budiyanto-MZk0_large.jpg
Ketua KPK Sebut Penindakan Korupsi Lebih Mahal dari Pencegahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217515//kejagung-MH5l_large.jpg
Catat! Ini Cara Ikut Lelang Mobil Ferrari hingga Harley Davidson Rampasan Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217472//kejagung-Pmq7_large.jpg
Kejagung Pamer Barang Lelang Rampasan Koruptor di CFD, Ada Ferrari hingga Harley Davidson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3216912//perindo-fGm7_large.jpg
Legislator Perindo Normans Luntungan Apresiasi Kejati Sulut Bongkar Korupsi Gunung Ruang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216861//kejagung_ri-Czu4_large.jpg
Ungguli TNI dan MA, Kejagung Raih Kepercayaan Tertinggi dari Gen Z
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement