Jelang Puncak Haji, Satgas Armuzna Dibentuk untuk Atur Mobilitas Jemaah

JAKARTA - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi Armuzna, untuk memastikan kesiapan layanan menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Sementara itu, kesiapan tenda di Arafah telah mencapai 90 persen.

“Menjelang fase puncak haji di Armuzna, PPIH Arab Saudi telah membentuk Satgas Operasi Armuzna guna memastikan kesiapan layanan puncak haji, mulai dari fasilitas akomodasi, konsumsi, hingga transportasi,” kata Maria, Kamis (14/6/2024).

“Saat ini, kesiapan tenda di Arafah sudah mencapai 90 persen. Termasuk layanan transportasi puncak haji, yakni Bus Masyair yang juga telah ditinjau guna mengatur mobilitas jemaah,” ujarnya.