HOME NEWS NASIONAL

Jelang Puncak Haji, Satgas Armuzna Dibentuk untuk Atur Mobilitas Jemaah

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |23:05 WIB
Juru Bicara Kemenhaj Maria (Foto: Okezone)
JAKARTA - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi Armuzna, untuk memastikan kesiapan layanan menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Sementara itu, kesiapan tenda di Arafah telah mencapai 90 persen.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Maria Assegaff mengatakan, Satgas Armuzna dibentuk guna mengawal kesiapan layanan mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga transportasi jemaah selama fase puncak haji.

“Menjelang fase puncak haji di Armuzna, PPIH Arab Saudi telah membentuk Satgas Operasi Armuzna guna memastikan kesiapan layanan puncak haji, mulai dari fasilitas akomodasi, konsumsi, hingga transportasi,” kata Maria, Kamis (14/6/2024).

Maria menyebut, saat ini kesiapan tenda di Arafah telah mencapai 90 persen. Selain itu, layanan transportasi Bus Masyair juga telah ditinjau untuk mengatur mobilitas jemaah selama puncak ibadah haji.

“Saat ini, kesiapan tenda di Arafah sudah mencapai 90 persen. Termasuk layanan transportasi puncak haji, yakni Bus Masyair yang juga telah ditinjau guna mengatur mobilitas jemaah,” ujarnya.

 

